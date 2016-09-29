Путин поддержал идею составления «черных списков» авиадебоширов

Президент России Владимир Путин поддержал предложение гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева ввести «черные списки» авиапассажиров и предусмотреть уголовную ответственность за агрессивные действия в отношении экипажа. Об этом сообщает в четверг, 30 сентября, «Интерфакс».

Как отметил Савельев, внутренний «черный список» авиакомпании уже состоит из 3090 человек. В ходе встречи с президентом он предложил «перевести административную ответственность по определённым рамкам в уголовную, поднять штраф до 500 000 руб.». Он добавил, что в некоторых странах Европы «до 100 000 евро платят за то, что они делают на борту».

«Разрешите нам, как и всем авиакомпаниям Европы, иметь на борту средства сдерживания: это пластиковые наручники и ремни, – потому что мы связываем нарушителей пледами», - приводит слова гендиректора перевозчика «РИА Новости».

О том, что Савельев выступил с идеей составления «черных списков» авиапассажиров, стало известно еще в июне. Он написал письмо в администрацию президента с этой просьбой, а также заявил о своей инициативе во время Петербургского международного экономического форума.

В настоящий момент авиакомпания может только передать буйного пассажира в руки полиции после посадки, напоминает ТАСС.