«Аэрофлот» готов платить дивиденды по нормативу 50% от чистой прибыли

«Аэрофлот» готов выплачивать дивиденды по нормативу 50% от чистой прибыли, сообщил гендиректор компании Виталий Савельев президенту России Владимиру Путину.

«Мы приносим чистую прибыль более 20 млрд руб., и мы считаем, что если правительство примет решение о выплате дивидендов и мы пройдем все корпоративные процедуры, мы можем выплатить дивидендов порядка 50% от чистой прибыли», - сказал он (цитата по ТАСС).

Отвечая на уточняющий вопрос президента, сколько в таком случае могут составить дивиденды компании, Савельев указал: «Если мы исходим из того, что мы принесем как минимум 20 млрд руб. (по итогам 2016 г.) и больше, то 50% - это 10 млрд руб.». Он пояснил, что 51% из этой суммы придется на долю государства.

Гендиректор перевозчика также сообщил Путину, что «Аэрофлот» достиг рекордной капитализации в 116 млрд руб., что превышает аналогичный показатель группы Air France - KLM. Он добавил, что авиакомпания планирует стать лучшей в Европе и занять лидирующие позиции в мировых рейтингах по пассажиропотоку.

Савельев напомнил, что сейчас этот статус принадлежит «Турецким авиалиниям». «Турецкая компания занимает, Turkish Airlines, – дважды занимала. Вся Европа на сегменты поделена – мы в Восточной Европе сейчас, но есть ещё и объединяющий показатель, и считаю, у нас есть все основания сегодня бороться за этот показатель», - подчеркнул он (цитата по «Интерфаксу»).