Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 29 сентября 2016 года

Политика

США в среду пригрозили прекратить переговоры с Россией из-за нарушения перемирия в Сирии. Также США снова обсуждают возможность предоставить повстанцам новое вооружение читать на WSJ.com читать на FT.com

Российские дипломаты в четверг заявили, что Москва поддержит 48-часовое прекращение огня для доставки гуманитарной помощи в Алеппо читать на WSJ.com

Кристалина Георгиева из Болгарии, еврокомиссар по бюджету, вступила в борьбу за пост генсека ООН читать на FT.com

Конгресс США отменил вето президента Барака Обамы на закон, который позволит семьям жертв терактов 11 сентября подать в суд на Саудовскую Аравию. Причем Конгресс впервые отверг вето Обамы читать на WSJ.com читать на FT.com

Развитие технологий и социальных сетей сильно изменили работу британской разведки. По словам руководителя MI6 Алекса Янгера, эти изменения представляют собой одновременно угрозу и возможности читать на FT.com

Экономика

Против президентских амбиций Хиллари Клинтон играет ее прошлый опыт в торговых вопросах. Билл Клинтон в свое время подписал непопулярное Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA), а сама Клинтон раньше поддерживала Транстихоокеанское партнерство (TTP), против которого теперь выступает читать на FT.com

Япония начала пересматривать данные о росте ВВП из-за опасений по поводу их неточности. В 2014 г. ВВП страны сократился на 0,9%, но альтернативные данные показывают, что на самом деле мог быть рост на уровне 2,4% читать на FT.com

Индустрия

Лондонская биржа металлов (LME) планирует привлечь клиентов, ограничив стоимость аренды своих складов. Инвесторы надеются, что это позволит им лучше оценивать ситуацию на рынке, так как частные склады не публикуют информацию о запасах читать на WSJ.com

Автомобили

На Парижском автосалоне, стартующем на этой неделе, автопроизводители представят около 20 новых электромобилей. Они стали уделять больше внимания этому сегменту на фоне роста спроса на электромобили читать на WSJ.com

Volkswagen представила прототип электромобиля, способного проехать на одном заряде батареи до 600 км. Его продажи планируется начать в 2020 г. читать на FT.com

Jaguar Land Rover в среду предупредила, что может стать неконкурентоспособной, если после выхода из ЕС Великобритания потеряет свободный доступ к единому европейскому рынку читать на FT.com

Takata ведет переговоры с властями США об урегулировании уголовных обвинений в том, что компания скрывала информацию о дефекте подушек безопасности. Из-за этой проблемы только в США пришлось отозвать около 70 млн подушек безопасности читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Страны ОПЕК на встрече в Алжире в среду договорились сократить нефтедобычу до 32,5 млн баррелей в день. Это стало неожиданностью для участников рынка, поэтому в среду цена на нефть подскочила. Но план еще нужно доработать в ноябре читать на WSJ.com читать на FT.com читать на FT.com

В четверг утром нефть немного подешевела, поскольку некоторые инвесторы скептично относятся к решению ОПЕК читать на WSJ.com

Члены ОПЕК договорились ограничить нефтедобычу впервые с 2008 г. Это свидетельствует об изменении стратегии картеля, так как это первое скоординированное действие, направленное на поддержание цен на нефть после их обвала в 2014 г. читать на FT.com

Решение ОПЕК ограничить нефтедобычу должно сыграть на руку производителям сланцевой нефти в США, если оно поспособствует росту цен читать на FT.com

Новый гендиректор Petrobras Педру Паренте начал восстанавливать финансовое положение компании. Ему необходимо сократить ее долг, который достигает $124 млрд читать на FT.com

Финансы

Инвесторы на развивающихся рынках все меньше опасаются политических рисков. Этому способствуют снижение беспокойства относительно Китая и улучшение торговли этих стран читать на FT.com

Зампредседателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис предупредил, что Брюссель не поддержит международные планы по ужесточению требований к капиталу банков. Европейские банки сейчас и так находятся в тяжелом положении читать на FT.com

Commerzbank планирует сократить почти 10 000 сотрудников и временно отменить дивиденды в рамках реорганизации бизнеса читать на FT.com читать на WSJ.com

Берлину в среду пришлось опровергать слухи, что оно готовится предоставить помощь Deutsche Bank, которому грозит в США многомиллиардный штраф за продажу проблемных ипотечных ценных бумаг читать на FT.com

Хоть гендиректор Well Fargo Джон Стампф и согласился вернуть $41 млн компенсации, но это не гарантирует ему будущее в банке. Его судьба будет зависеть от результатов внутреннего расследования скандала вокруг практики продаж банковских продуктов читать на WSJ.com

Трое сенаторов попросили Комиссию по ценным бумагам и биржам США провести расследование в отношении Wells Fargo читать на WSJ.com

Бывшему портфельному управляющему BlackRock Марку Литтлтону предъявили обвинения в инсайдерской торговле читать на WSJ.com читать на FT.com

Французские финансовые регуляторы в попытке привлечь британские компании после Brexit начнут принимать их документацию на английском языке читать на FT.com

Технологии

Хакеры, совершившие громкую атаку на Yahoo, являются преступниками из Восточной Европы, которые так пытаются заработать, а не действуют при поддержке правительства, заявила компания InfoArmor читать на WSJ.com читать на FT.com

Apple заключила новое партнерское соглашение с Deloitte, чтобы расширить свой бизнес по работе с корпоративными клиентами. Также компания хочет извлечь выгоду из ухода BlackBerry с рынка смартфонов читать на FT.com

Новая британская штаб-квартира Apple будет находиться в здании бывшей электростанции Бэттерси. Компания планирует туда переехать в 2021 г. читать на WSJ.com читать на FT.com

Такие компании, как Google, Microsoft и Facebook, пообещали сделать разработку искусственного интеллекта более открытой. Так они пытаются уменьшить опасения общества по поводу этой технологии читать на FT.com

Gogo, пионер в предоставлении интернета во время полетов, планирует ускорить соединение. Но это произойдет только к 2018 г., так как необходимо новое оборудование читать на WSJ.com

Медиабизнес

Музыкальный потоковый сервис Spotify ведет переговоры о покупке конкурента SoundCloud. Последний оценивается примерно в $700 млн. Это происходит на фоне роста конкуренции в отрасли читать на FT.com

Ожидается, что на этой неделе холдинг семьи Редстоунов National Amusements, контролирующий Viacom и CBS, призовет компании объединиться. Эти компании были разделены 10 лет назад, а сейчас их совокупная рыночная капитализация около $40 млрд читать на WSJ.com читать на FT.com

Потребительский рынок

Каспер Рорштед в октябре приступает к обязанностям гендиректора Adidas. Но в последнее время результаты компании и так улучшились, поэтому ему придется оправдывать высокие ожидания инвесторов читать на WSJ.com

Котировки акций Nike в среду снизились на 3,8%, так как ее квартальные прибыль и выручка выросли меньше ожиданий аналитиков. Также компанию поджимают конкуренты Under Armour и Adidas читать на WSJ.com

L'Oreal разрабатывает новый способ борьбы с облысением. Компания разрабатывает биопринтер, который бы смог создавать волосяные луковицы читать на FT.com

Недвижимость

Стоимость перепродаваемой недостроенной недвижимости в Лондоне снизилась в среднем на 10% с 2014 г. Но российские инвесторы все-таки могут получить прибыль, хоть и в рублевом эквиваленте, так как курс фунта к рублю за это время вырос примерно на 40% читать на WSJ.com

Менеджмент

В крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco, которая готовится к IPO, почти не было сотрудников с Запада. Но для небольшой группы работавших в ней американцев компания остается вторым домом, и они очень ценят ее корпоративную культуру читать на WSJ.com

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