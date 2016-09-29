«Аэрофлот» подтвердил Путину планы купить 50 МС-21

«Аэрофлот» прорабатывает контракт на приобретение 20 самолетов Sukhoi Superjet (SSJ-100) и 50 среднемагистральных - МС-21, сообщил гендиректор авиакомпании Виталий Савельев на встрече с президентом России Владимиром Путиным. «Суперджеты» компания рассчитывает получить уже в 2017-2018 гг.

«Мы сейчас находимся в стадии проработки контракта на дополнительные 20 машин "Сухой Суперджет" и прорабатываем контракт на машины МС-21 - тоже 50 машин», - сказал Савельев. «По "Сухому Суперджету": если график смогут выдержать "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), то мы собираемся получить 20 машин в течение 2017 и 2018 гг., сейчас мы это обсуждаем по срокам», - уточнил гендиректор «Аэрофлота». Он напомнил, что в парке «Аэрофлота» уже 30 Superjet.

У ГСС были проавансированные контракты примерно на 200 МС-21, в том числе 50 заказал «Авиакапитал сервис» (принадлежит госкорпорации «Ростех») для «Аэрофлота», 50 - ИФК «Ильюшин финанс», по несколько десятков - «Сбербанк-лизинг» и «ВЭБ-лизинг». Каталожная цена МС-21 около $90 млн.