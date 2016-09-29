Анонс «Ведомостей» на 30 сентября 2016 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

рынок не поверил обещаниям ОПЕК;

в III квартале акции «Распадской» и «Мечела» подорожали вдвое;

гигантские деревянные конструкторы выпускает и продает находчивая россиянка.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как получить страховку по забалансовому банковскому вкладу

и статью на полосе «Комментарии»: война все чаще преподносится как радостное событие.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».