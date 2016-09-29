Анонс «Ведомостей» на 30 сентября 2016 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
рынок не поверил обещаниям ОПЕК;
в III квартале акции «Распадской» и «Мечела» подорожали вдвое;
гигантские деревянные конструкторы выпускает и продает находчивая россиянка.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как получить страховку по забалансовому банковскому вкладу
и статью на полосе «Комментарии»: война все чаще преподносится как радостное событие.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».