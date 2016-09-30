Мария Шарапова купила долю в компании – организаторе турниров по единоборствам

Российска теннисистка Мария Шарапова приобрела долю в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) - организации, которая проводит турниры по смешанным единоборствам. Об этом сообщает издание Wall Street Journal (WSJ).

23 мировые знаменитости, в том числе и российская теннисистка Мария Шарапова, приобрели доли в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Продавцом выступила голливудская спортивная медийная компания WME-IMG, которая летом приобрела американскую бойцовскую организацию UFC за $4 млрд и стала самой дорогой спортивной организацией в истории. Россиянка Мария Шарапова работает с этим агентством с 12 лет. Однако среди инвесторов не только Шарапова - список владельцев UFC пополнили еще 23 знаменитости мирового кино и спорта. Как заявил WSJ генеральный директор WME-IMG Ари Эмануэль, доли в UFC также проданы теннисисткам сестрам Серене и Венус Уильямс, актерам Сильвестру Сталлоне, Бену Аффлеку, Марку Уолберг.

По словам Эмануэля, новых инвесторов выбрали потому, что они были очень заинтересованы в соревнованиях UFC. «Они постоянно просили билеты, - отметил Эмануэль в интервью WSJ. - Похоже, этот спорт стал мэйнстримом».

Условия расширения списка инвесторов не разглашаются. В число владельцев организации, вероятно, вошли клиенты агентства WME-IMG. Их полный список обещают объявить в ближайшее время.

Для Марии Шараповой это не первая бизнес-инвестиция. В 2012 г. теннисистка представила жевательные конфеты под брендом «Шугарпова», в мае 2016 г. она также представила шоколадные конфеты «Шугарпова». По слова агента теннисистки Макса Айзенбада, к 2018 г. выручка от бренда должна составлять порядка $20 млн. В 2014 г. Шарапова стала совладельцем косметической компании Supergroup, которая занимается разработкой продуктов для борьбы с поражениями кожи, вызванными воздействием солнца.