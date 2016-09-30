Совет директоров UC Rusal рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в $0,016 на акцию

Совет директоров объединенной компании UC Rusal на заседании 29 сентября рекомендовал акционерам выплатить промежуточные дивиденды в размере $0,01645 на акцию, говорится в сообщении компании.

Дата закрытия реестра для получения дивидендов - 3 октября. Предполагается, что промежуточные дивиденды будут выплачены 31 октября 2016 г. UC Rusal ранее не исключал выплаты дивидендов по итогам первого полугодия 2016 г., а совет директоров планировал рассмотреть этот вопрос в сентябре.

UC Rusal в 2015 г. впервые за семь лет выплатил промежуточные дивиденды - по итогам первого полугодия акционеры получили также $0,016 на акцию. До этого UC Rusal не выплачивал дивиденды с первого полугодия 2008 г. в связи со сложной экономической обстановкой и высоким уровнем долговых обязательств.

В конце августа 2015 г. совет директоров UC Rusal утвердил новую дивидендную политику, в соответствии с которой на выплату дивидендов может направляться до 15% EBITDA. До этого на дивиденды могло быть направлено 25-50% чистой прибыли в зависимости от соотношения чистого долга и EBITDA.