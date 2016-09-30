Вексельберг за месяц планирует выкупить долю Прохорова в Rusal

Виктор Вексельберг рассчитывает в течение месяца завершить сделку по покупке доли «Онэксима» Михаила Прохорова в UC Rusal. Как передает «Интерфакс», он сказал это Bloomberg в кулуарах инвестиционного форума в Сочи. Sual Partners Вексельберга контролирует 15,8% акций в Rusal.

Ранее о готовности «Реновы» Вексельберга выкупить 17,02% Rusal у Прохорова за $1 млрд сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на неофициальную информацию. Структуры семьи сенатора Сулеймана Керимова предлагали за этот пакет около $800 млн.