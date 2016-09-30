Титов: к 2018 году самозанятые граждане смогут купить право на работу

К 2018 г. самозанятые граждане России смогут официально работать, купив свидетельство на право деятельности. Как передает ТАСС, об этом заявил уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов. «Мы предлагаем ввести термин "индивидуальный предприниматель самозанятый". Приобрести данный статус можно будет в МФЦ, там же купить свидетельство на право деятельности, которое будет действовать на протяжении 12 месяцев», - сказал он.

По словам омбудсмена, разрешение на работу можно будет продлевать каждый год. Никаких проверок в отношении предпринимателя, в том числе бухгалтерских, быть не должно - это должна быть максимально упрощенная схема деятельности. Разрешение должно стоить не больше 20 000 руб. в год, считает Титов. «Из них 8000 руб. - это пенсионный фонд, 2000 руб. - ФОМС на социальную страховку, а 10 000 руб. будут брать регионы как платеж, - подсчитал он. - При этом они сами будут формировать платеж от 0 до 10 000 руб.».

Ранее на заседании Совета по стратегическому развитию президент Владимир Путин выступил за освобождение самозанятых граждан от уплаты налогов и обязательных взносов на два года. Он отметил, что самозанятые граждане вынуждены оставаться в тени, чтобы не сталкиваться с проверками и бюрократическими проволочками, однако предприниматели смогут войти в «нормальный ритм легальной работы», если будут освобождены от налогов и проверок.