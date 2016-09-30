РЖД 3 октября может утвердить программу биржевых облигаций

Совет директоров «Российских железных дорог» (РЖД) 3 октября рассмотрит вопрос об утверждении программы биржевых облигаций, говорится в сообщении компании.

В начале сентября первый вице-премьер Игорь Шувалов заявлял, что РЖД намерена заместить часть денег фонда национального благосостояния (ФНБ) рыночными заимствованиями.

Ранее источник «Интерфакса» сообщал, что РЖД в июле направила соответствующее обращение в аппарат правительства. Речь идет о замещении рыночными займами денег, привлеченных в 2015 г. из ФНБ на закупку локомотивов. В Минэкономразвития говорили, что ведомство концептуально не против этой инициативы при условии сохранения сроков реализации и установленных параметров инвестиционного проекта.

В настоящее время в обращении находится 16 выпусков биржевых облигаций РЖД на 327 млрд руб. и 14 выпусков классических облигаций на 205,2 млрд руб. (с учетом инфраструктурных).