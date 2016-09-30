Анатолий Сердюков вошел в состав правления «Ростеха»

Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков вошел в состав правления госкорпорации «Ростех» как «индустриальный директор авиационного кластера». Решение об этом принято на заседании набсовета госкорпорации.

Всего в состав правления кроме Сердюкова вошли семь новых членов: исполнительный директор Олег Евтушенко, индустриальный директор кластера «Вооружение» Сергей Абрамов, индустриальный директор электронного кластера Сергей Куликов, управляющий директор по непрофильным и проблемным активам Александр Назаров, управляющий директор по организациям прямого управления Владимир Литвин, управляющий директор по инфраструктурным проектам Виктор Кирьянов, статс-секретарь Максим Выборных.

В августе Анатолий Сердюков возглавил два комитета в Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК): комитет по стратегии при совете директоров АО «ОДК» и комитет по кадрам и вознаграждениям при этом же совете. В декабре 2015 г. он вошел в советы директоров холдинга «Вертолеты России» и ОДК. Индустриальным директором «Ростеха» он стал в октябре того же года. С 2007 по 2012 г. он возглавлял наблюдательный совет «Ростеха».