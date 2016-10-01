Два человека погибли при проведении демонтажных работ на НЛМК

Двое рабочих погибли при проведении демонтажных работ перехода на Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК), сообщил РИА Новости оперативный дежурный Главного управления МЧС по региону.

По его словам, информация об обрушении поступила в управление МЧС около 15.30 субботы.

«Проводили работы по разбору перехода. Демонтаж. Несчастный случай на производстве, два человека погибли», - сказал собеседник агентства.

При этом источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что, по предварительным данным, при демонтаже конструкций на комбинате пострадали два человека. Обстоятельства ЧП выясняются.