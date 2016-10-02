Ткачев: Дефицит молока в России сохраняется

Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев заявил, что дефицит молока в стране сохраняется. «Если по таким позициям, как птица, свинина, картофель, сахар, растительное масло, крупы мы уже практически закрыли свои позиции, дефицит, научились производить сами. По таким позициям, как молоко, молочные продукты, мы производим порядка 30 млн т молока, а 7 млн мы еще завозим по импорту, это порядка на сумму от 5 до 6 млрд долларов», – сказал министр.

По словам Ткачева, молочные продукты завозятся из Белоруссии и Швейцарии. «7 млн т молока – это огромная ниша. Мы что, не можем? Разве у нас нет выгулов, нет травы, нет зерна? Ничего подобного, все есть», – добавил он. Причиной дефицита, по мнению министра, является низкая рентабельность производства (5-10%) и окупаемость от 10 лет.