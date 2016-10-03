Procter & Gamble закрыла сделку на $11,4 млрд с Coty

Procter & Gamble (P&G) сообщила, что закрыла сделку по продаже своего косметического бизнеса компании - производителю косметических товаров Coty. Как передает «Прайм», сумма сделки составила около $11,4 млрд.

О сделке стало известно в июле 2015 г. По ее условиям Coty получила в том числе бренды отделов Salon Professional, Retail Hair Color, Cosmetics и Fine Fragrance, а также некоторые бренды товаров для укладки волос, всего 43 наименования.

«Завершение этой сделки является ключевым шагом на пути возвращения к росту выручки P&G и генерированию денежных средств», - прокомментировал ситуацию гендиректор P&G Дэвид Тейлор, слова которого приводятся в пресс-релизе.