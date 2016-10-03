Gunvor начинает бизнес в США, привлек $500 млн

Сырьевой трейдер Gunvor привлек $500 млн для поддержки нового бизнеса компании в США, говорится в сообщении трейдера. Кредит организован Cooperatieve Rabobank U.A. и ABN Amro. Среди других заемщиков ING Capital, Natixis, Societe Generale и Credit Agricole. Кроме того, Gunvor USA заключил соглашение об управлении денежными средствами с Bank of Texas.

Gunvor USA LLC открыл офис в Хьюстоне (Техас). Компания в первое время будет торговать светлыми нефтепродуктами, природным газом и битумами.

Как сообщалось, основатель Gunvor - российский бизнесмен Геннадий Тимченко - подпал под санкции минфина США, однако за день до внесения его в список в марте 2014 г. продал свою долю в Gunvor своему партнеру по бизнесу Торбьорну Торнквисту.