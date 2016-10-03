Анонс «Ведомостей» на 4 октября 2016 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

с 3 октября судиться с работодателем можно по-новому;

китайские инвесторы всерьез заинтересовались итальянским футболом;

новый фильм Тима Бёртона публика встретила прохладно.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: основной владелец и председатель совета директоров Bosco Group Михаил Куснирович рассказал в интервью о бизнесе компании

и статью на полосе «Комментарии»: Михаил Ходорковский рассуждает, как избежать очередного развала страны.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».