Анонс «Ведомостей» на 4 октября 2016 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

с 3 октября судиться с работодателем можно по-новому;

китайские инвесторы всерьез заинтересовались итальянским футболом;

новый фильм Тима Бёртона публика встретила прохладно.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: основной владелец и председатель совета директоров Bosco Group Михаил Куснирович рассказал в интервью о бизнесе компании

и статью на полосе «Комментарии»: Михаил Ходорковский рассуждает, как избежать очередного развала страны.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».

Анонс «Ведомостей» на 30 сентября 2016 года
Анонс «Ведомостей» на 29 сентября 2016 года
Анонс «Ведомостей» на 28 сентября 2016 года
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