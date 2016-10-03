Приватизировать госпакет «Башнефти» можно уже в октябре – Улюкаев

Министр экономического развития России Алексей Улюкаев заявил о том, что сделка по приватизации госпакета «Башнефти» готова к проведению в октябре, передает «Интерфакс».

«Мы совершенно готовы, мы - это "ВТБ капитал", который организует сделку, мы в графике, и мы в состоянии это сделать в октябре», - сказал министр.

По его словам, ранее инвестконсультант рекомендовал продажу всего госпакета одним лотом стратегическому инвестору. 30 сентября министр финансов Антон Силуанов сообщил, что подконтрольное ему ведомство в поправках в федеральный бюджет 2016 г. учитывает приватизацию части пакетов «Башнефти» и «Роснефти».