ВР сообщила о разливе нефти в Северном море

Компания ВР сообщила о разливе приблизительно 95 тонн нефти на добывающей платформе Clair, расположенной в Северном море, в 75 км к западу от Шетландских островов. Инцидент произошел 2 октября около 10 часов утра по местному времени в результате «технических неполадок в системе, предназначенной для разделения смешанных производственных жидкостей воды, нефти и газа», отмечается в заявлении компании.

В течение часа после разлива поток нефти был остановлен. Сейчас компания совместно с департаментом по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии оценивает обстановку и ищет наилучший способ нейтрализации последствий инцидента. В качестве наиболее подходящего, хотя и не единственного, способа рассматривается вариант, при котором нефть разойдется «естественным путем». Нефтяное пятно движется в северном от земли направлении, и последние данные свидетельствуют о его значительном рассредоточении, отмечает компания.

Весной 2016 г. суд США присудил компании рекордный штраф в $20,8 млрд за разлив нефти в Мексиканском заливе в 2010 г. после катастрофы на платформе Deepwater Horizon.