Улюкаев: Россия готова поддержать ОПЕК по замораживанию добычи нефти

Россия готова поддержать действия ОПЕК по замораживанию добычи нефти, говорить – на каком уровне, пока рано, этот вопрос будет обсуждаться, заявил министр экономического развития Алексей Улюкаев.

«Мы говорили о том, что мы готовы поддержать усилия по замораживанию добычи нефти. Уровень заморозки – это обсуждаемый вопрос, но в целом мы готовы поддержать это действие», – сказал министр, отказавшись говорить о том, каким примерно может быть этот уровень.

Ожидается, что в октябре будет определена квота добычи каждой стране – участнице ОПЕК, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра энергетики Катара Мухаммеда бен Салах ас-Сада. При этом Ирану, Ливии и Нигерии будет разрешено добывать на максимально обоснованных уровнях, приводит агентство слова министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха. Алжир предложил странам ОПЕК сократить нефтедобычу на 796 000 барр. в сутки, сообщал Bloomberg со ссылкой на документ к заседанию в Алжире. Саудовская Аравия должна снизить добычу на 442 000 барр. в сутки относительно августа до 10,1 млн. Иран может добывать 3,7 млн барр. в сутки.