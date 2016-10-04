Минфин хочет обязать Роснефтегаз перечислять в бюджет дивиденды «Роснефти» и «Газпрома» - «Интерфакс»

Министерство финансов России предлагает обязать АО «Роснефтегаз» платить дивиденды в размере не менее, чем сам госхолдинг получил на принадлежащие ему акции «Роснефти» и «Газпрома». Также, согласно проекту распоряжения, «Роснефтегаз» должен будет перечислять в бюджет все поступления от продажи акций «Роснефти».

Как сообщил Агентству нефтяной информации (АНИ) источник в Министерстве энергетики, знакомый с предложениями Минфина, для выплаты дивидендов предлагается в случае необходимости использовать нераспределенную прибыль «Роснефтегаза» (если чистая прибыль холдинга окажется ниже полученных от «Роснефти» и «Газпрома» дивидендов).

Размер дивидендов, полученных «Роснефтегазом» по итогам 2015 г., составил около 106,8 млрд руб., чистая прибыль - 149,4 млрд руб. Вместе с тем, в 2016 г. на выплату дивидендов «Роснефтегаза» было направлено 36 млрд руб. «Таким образом, принятие проекта распоряжения будет способствовать увеличению доходов федерального бюджета в виде дивидендов по находящимся в федеральной собственности акциям АО "Роснефтегаз"», - объясняет министерство.

Кроме того, в случае продажи 19,5% акций "Роснефти", стоимость которых на конец сентября составляла примерно 750 млрд руб., доходы от этой сделки также могут быть направлены в федеральный бюджет в виде дивидендов "Роснефтегаза", добавляет собеседник.

По словам источника в Минэнерго, первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил министерству и Министерству экономического развития проработать соответствующий проект решения правительства.

В Минэкономразвития агентству подтвердили, что прорабатывают этот вопрос.