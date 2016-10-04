Поставки газа по «Северному потоку» с начала года выросли на 13%

Поставки газа по газопроводу «Северный поток» с 1 января по 3 октября 2016 г. выросли на 13% - до 32 млрд куб. м газа по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года, говорится в сообщении «Газпрома».

«Газпром» и Gasunie обсудили актуальность создания новой инфраструктуры для поставок российского газа в Европу. Стороны отметили успешное сотрудничество компаний в рамках проекта газопровода «Северный поток». С 1 января по 3 октября 2016 г. по газопроводу поставлено 32 млрд куб. м газа - на 13% больше, чем за аналогичный период 2015 г.», - отмечается в пресс-релизе российского газового холдинга.

«Северный поток» - газопровод, проложенный по дну Балтийского моря из России в Германию. Его мощность составляет 55 млрд куб. м газа в год. Оператором «Северного потока» является совместное предприятие Nord Stream AG («Газпром» - 51%, BASF/Wintershall и E.ON - по 15,5%, Gasunie и ENGIE - по 9%). В 2015 г. объем поставок по газопроводу «Северный поток» составил 39,1 млрд куб. м газа - на 9,8% больше, чем в 2014 г.