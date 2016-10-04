«Роснефть» не просит господдержки на металлургический комплекс для «Звезды»

«Роснефть» разрабатывает технико-экономическое обоснование проекта строительства металлургического комплекса для нужд судостроительного завода «Звезда», при этом госкомпания не обращалась за господдержкой. Об этом в кулуарах Санкт-Петербургского международного газового форума заявил руководитель Минпромторга Денис Мантуров.

«Нет, никакой поддержки для этого проекта со стороны государства не требуется. Более того, мы обсуждали с "Роснефтью", что они до конца обсчитают этот проект с экономической точки зрения», - сказал он. «Нет, не обращалась», - ответил министр на соответствующий вопрос.

«Роснефть» на данный момент ведет консультации, «в том числе с южнокорейскими партнерами, как обеспечить прокатный стан металлургического производства прямо на территории Владивостока, недалеко от существующего производства "Звезды".