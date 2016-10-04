«Газпром» и Shell подписали финансовую модель «Балтийского СПГ»

ПАО «Газпром» и Shell подписали соглашение, определяющее финансовую модель проекта «Балтийский СПГ», сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

«Соглашение по "Балтийскому СПГ" предусматривает диспропорциональное финансирование со стороны Shell», - сказал собеседник агентства.

Кроме того, соглашение оговаривает маркетинговую модель проекта.

Ранее главный исполнительный директор Shell Бен ван Берден в рамках пленарного заседания ПМГФ заявил, что компания хочет участвовать в управлении «Балтийским СПГ» и участвовать в продаже конечного продукта.