Анонс «Ведомостей» на 5 октября 2016 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
россияне не готовы сами копить на пенсию;
«лопатофоны» вытесняют из России обычные смартфоны;
китайский язык не станет языком международного бизнес-общения.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как обманывают топ-менеджеров при приеме на работу
и статью на полосе «Комментарии»: «традиционные ценности» России на самом деле ценности американских консерваторов.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».