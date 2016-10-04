Анонс «Ведомостей» на 5 октября 2016 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

россияне не готовы сами копить на пенсию;

«лопатофоны» вытесняют из России обычные смартфоны;

китайский язык не станет языком международного бизнес-общения.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как обманывают топ-менеджеров при приеме на работу

и статью на полосе «Комментарии»: «традиционные ценности» России на самом деле ценности американских консерваторов.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».