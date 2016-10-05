«Роснефть» и индонезийская Pertamina создадут СП для строительства НПЗ на Яве

«Роснефть» и индонезийская компания Pertamina создадут совместное предприятие (СП) для строительства нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса Tuban на востоке острова Ява. Как передает ТАСС, о достижении договоренности сообщила российская компания. «Роснефти» в СП будет принадлежать 45%, остальные 55% - Pertamina.

Проектная мощность первичной переработки комплекса Tuban планируется на уровне 15 млн т/год. Сырье - импортируемые средние и тяжелые сернистые сорта нефти. Проект предусматривает строительство крупной установки каталитического крекинга мазута, а также нефтехимического комплекса. Предполагается, что комплекс сможет принимать супертанкеры класса VLCC дедвейтом до 300 000 т.

«Формирование СП знаменует собой новый этап реализации проекта по созданию в Индонезии современного нефтеперерабатывающего и нефтехемического комплекса, - отмечается в пресс-релизе. - Проект является значимым элементом стратегии "Роснефти", направленной на усиление присутствия на рынке нефтепродуктов в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Заключенное соглашение также прописывает ключевые условия поставок углеводородов «Роснефти» в адрес СП и принципы реализации продукции, произведенной на мощностях предприятия.

Рамочное соглашение о сотрудничестве компании подписали в мае. Оно подразумевало в том числе изучение перспектив реализации совместных проектов в области поставок нефти и нефтепродуктов, логистики и инфраструктуры. Кроме того, соглашением предусматривается возможность вхождения Pertamina в качестве акционера в проекты «Роснефти» в области разведки и добычи в России и партнерства в рамках международных совместных предприятий в нефтепереработке.

«Роснефть» и Pertamina также подписали меморандум о взаимопонимании в отношении сотрудничества по проекту Северное Чайво. Он располагается в пределах мелководной части северо-восточного шельфа Сахалина. «В соответствии с подписанным документом стороны намерены согласовать юридически-обязывающую документацию по приобретению Pertamina до 20% доли участия в проекте», - сообщается в пресс-релизе. Ожидается, что участие Pertamina в добывающем проекте на территории России станет основой для дальнейшей реализации совместных проектов в России между компаниями. Вывести месторождение на проектную мощность по нефти планируется в 2017 г., по газу - к 2027 г.

Еще компании подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в проекте освоения Русского месторождения в Тюменской области. Pertamina может получить до 37,5% доли в проекте.

«Документ предполагает вхождение Pertamina в проект в доле до 37,5% и порядок действий сторон для создания совместного предприятия с заключением необходимых юридически обязывающих соглашений в краткосрочной перспективе», - отмечается в пресс-релизе.

Операционный контроль над планируемым совместным предприятием будет осуществляться «Роснефтью».

Лицензией на разработку Русского газонефтяного месторождения обладает дочернее предприятие «Роснефти» - «Тюменнефтегаз». В настоящее время месторождение находится в опытно-промышленной разработке. Ввод Русского месторождения в полномасштабную разработку планируется в 2017 г.