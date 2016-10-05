РЖД снова сократит инвестпрограмму-2016

ОАО «Российские железные дороги» рассчитывает получить порядка 1 млрд руб. чистой прибыли по итогам 2016 г. и сократить инвестпрограмму, соответствующее заявление, согласно информации РЖД-ТВ, сделал президент компании Олег Белозеров на селекторном совещании РЖД в Сочи 30 сентября.

"По итогам года компания ожидает получить чистую прибыль около 1 млрд руб., инвестпрограмма при этом будет профинансирована в размере 412 млрд", - привело в своем эфире корпоративное телевидение РЖД слова О.Белозерова.

Изначально инвестиционная программа РЖД на 2016 г. была утверждена в объеме 432,2 млрд руб., но в дальнейшем была скорректирована до 424,1 млрд руб. Чистая прибыль РЖД в 2015 г. по РСБУ составила 318 млн руб. против чистого убытка 44 млрд руб. годом ранее.