Росавиация отказалась сертифицировать новую авиакомпанию «Томь»

Росавиация отказалась выдать сертификат эксплуатанта созданному в 2016 г. ООО «Авиакомпания "Томь". Это "Интерфаксу" заявил ее гендиректор, красноярский бизнесмен Александр Минин. По его словам, претензии Росавиации связаны с документами компании, в том числе были найдены недостатки в бизнес-плане. "Что-то не понравилось, что-то посчитали излишне оптимистичным. Мы пытаемся выяснить, что именно и как сделать так, чтобы это удовлетворяло тех, кто проверяет", - сказал он.

"Томь" скоро подаст повторную заявку, на ее рассмотрение Росавиацией уйдет 60 рабочих дней. По словам Минина, теперь надежд на получение сертификата больше, поскольку компания уже знакома с требованиями Росавиации.

Минин решил создать в Томскве новую авиакомпанию после банкротства "Томск Авиа". Он и его сын Денис владеют девятью самолетами Ан-24 и Ан-26 и пятью вертолетами Ми-8Т, но принадлежащие им юрлица не имеют сертификата эксплуатанта, а предоставляют технику в лизинг действующим авиакомпаниям. Создание новой авиакомпании потребует вывода нескольких воздушных судов из-под действия договоров аренды.