Совет директоров Nord Stream 2 возглавил Герхард Шредер

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер возглавил совет директоров компании Nord Stream 2 - оператора проекта газопровода «Северный поток - 2», сообщает ТАСС со ссылкой на Tagesspiegel. Издание узнало это от источника в компании, затем информацию о назначении компания подтвердила официально.

Ранее Шредер возглавлял комитет акционеров проекта Nord Stream по строительству первой очереди трубопровода для поставок газа из России в Германию в обход транзитных стран по дну Балтийского моря. Швейцарская Nord Stream 2 AG, на 100% принадлежащая «Газпрому», была создана для планирования, строительства и эксплуатации двух ниток морского газопровода «Северный поток - 2».

Европейские партнеры «Газпрома» по «Северному потоку - 2» - Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall - подтвердили готовность способствовать его реализации, заявлял 4 октября «Газпром» после переговоров с их представителями.

В августе участники проекта отозвали уведомление о создании совместного предприятия, поданное ими в антимонопольный орган Польши, который ранее отказался согласовать учреждение СП для строительства «Северного потока-2». Руководитель «Газпрома» Алексей Миллер затем объяснял ТАСС, что до конца года будет выбрана новая модель финансирования проекта.