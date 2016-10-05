Маркировка продукции с пальмовым маслом начнется с 1 января

Маркировка молочной продукции с пальмовым маслом будет введена в России с 1 января, об этом сообщает в среду, 5 октября, «РИА Новости».

Как заявил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев на агрофоруме в Москве, с начала следующего года на упаковке с подобной молочной продукцией «жирными буквами будет написано, что в продукции содержится пальмовое масло» (цитата по «Интерфаксу»).

В феврале 2016 г. правительство начало обсуждать идею введения акцизов на так называемые вредные продукты — пальмовое масло и газированные напитки. С предложением выступило Министерство финансов России. В ведомстве тогда отметили, что эта мера, направленная на сокращение потребления вредных продуктов и на повышение доходов бюджета, уже применяется в ряде стран.

В апреле президент России Владимир Путин дал указание правительству до 1 июня проработать вопрос о необходимости введения акцизов на сахаросодержащие продукты.

Впоследствии с критикой этих планов выступила Федеральная антимонопольная служба, поскольку, по ее мнению, сбор мог бы привести к росту цен на продукты, а также спровоцировать сокращение объемов производства и закрытие некоторых предприятий.

В мае источники в кабмине говорили ТАСС об отказе от введения акцизов на пальмовое масло и вредные продукты, так как, согласно анализу рынка, такая мера не окажет должного эффекта на бюджет, а, наоборот, может негативно сказаться на пищевой отрасли. Месяцем позже руководитель администрации российского лидера Сергей Иванов сообщил, что следует не запрещать пальмовое масло, а корректно маркировать продукты питания.

В сентябре Минфин окончательно отказался от идеи введения акцизов на пальмовое масло.

По итогам 2015 г. импорт в Россию пальмового масла составил почти 900 000 т на сумму $640 млн, что на четверть больше, чем в 2014 г.