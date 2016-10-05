Путин назначил гендиректором Росатома Алексея Лихачева
Президент России Владимир Путин назначил гендиректором Росатома Алексея Лихачева. Об этом говорится на сайте Кремля.
В частности, глава государства подписал указ «О генеральном директоре государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
«Назначить Лихачева Алексея Евгеньевича генеральным директором государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», - говорится в документе. Указ вступает в силу со дня его подписания.
Лихачев также является членом наблюдательного совета «Росатома».