Путин назначил гендиректором Росатома Алексея Лихачева

Президент России Владимир Путин назначил гендиректором Росатома Алексея Лихачева. Об этом говорится на сайте Кремля.

В частности, глава государства подписал указ «О генеральном директоре государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

«Назначить Лихачева Алексея Евгеньевича генеральным директором государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», - говорится в документе. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Лихачев также является членом наблюдательного совета «Росатома».