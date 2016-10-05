Итальянская Saipem интересуется строительством «Турецкого потока» и «Северного потока – 2»

Итальянские компании, в частности Saipem, интересуются проектами «Северный поток - 2» и «Турецкий поток». Об этом заявил в среду, 5 октября, вице-премьер России Аркадий Дворкович.

Saipem строила первые две (уже действующие) нитки газопровода «Северный поток». Итальянская компания была нанята укладывать газопровод «Южный поток», а затем и «Турецкий поток». Когда переговоры с Анкарой по межправительственному соглашению были остановлены из-за политического конфликта, «Газпром» расторг контракт с Saipem, списав все на их неумение договариваться, напоминает «Интерфакс».

Saipem после этого подала иск о взыскании убытков к South Stream Transport B.V., подконтрольной «Газпрому». Последняя ответила встречным иском. В настоящий момент компании находятся в процессе судебного разбирательства.

Проект «Турецкий поток» был анонсирован российским руководством в декабре 2014 г. в качестве замены «Южного потока». Он предполагает строительство четырех ниток газопровода мощностью 15,75 млрд куб. м каждая через Черное море до европейской части Турции и далее к границе с Грецией.

«Северный поток - 2» предусматривает строительство двух ниток морского газопровода совокупной мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря, сообщает ТАСС.