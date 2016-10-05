Анонс «Ведомостей» на 6 октября 2016 года
В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что
для России и шести других стран придумали новый акроним – КАРБНС;
Google делает ставку на искусственный интеллект;
главным оружием сборной Европы на Кубке мира по хоккею стал Ральф Крюгер.
А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: что теперь требуют в России от менеджеров по связям с госструктурами (GR)
и статью на полосе «Комментарии»: Кириенко знаменит тем, что соглашается на самые неожиданные назначения.
И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».