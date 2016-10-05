Анонс «Ведомостей» на 6 октября 2016 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

для России и шести других стран придумали новый акроним – КАРБНС;

Google делает ставку на искусственный интеллект;

главным оружием сборной Европы на Кубке мира по хоккею стал Ральф Крюгер.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: что теперь требуют в России от менеджеров по связям с госструктурами (GR)

и статью на полосе «Комментарии»: Кириенко знаменит тем, что соглашается на самые неожиданные назначения.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».