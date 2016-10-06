Апелляционный суд поддержал Ространснадзор в споре с «Победой» о багаже

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение Арбитражного суда Москвы, который в июле признал законным предписание Ространснадзора о бесплатном провозе в ручной клади пассажиром до 10 кг вещей. Жалобу авиакомпании «Победа» на решение арбитражного суда апелляционная инстанция отклонила, сообщает «Интерфакс». Ространснадзор ранее решил, что лоукостер нарушил положения федеральных авиационных правил и Воздушного кодекса о норме бесплатного провоза багажа в салоне, и 29 февраля 2016 г. выдал компании предписание об устранении нарушений.

Правила «Победы» разрешают бесплатный провоз вещей до 10 кг, но любой пакет, рюкзак или ручную кладь, кроме портфеля и дамской сумочки определенных размеров, компания требует сдать в багаж. Иначе за каждое место на борту нужно платить от 999 до 2000 руб. (25-35 евро для международных рейсов). Ространснадзор решил, что с одной пассажирки авиакомпания взяла дополнительную плату за провоз в салоне самолета рюкзака. Суд решил, что правила допускают бесплатно провозить в салоне багаж общим весом не более 10 кг (вещи той пассажирки весили 9 кг), и согласился с Ространснадзором, что правила «Победы» «не соответствуют требованиям воздушного законодательства и ухудшают уровень обслуживания пассажиров».