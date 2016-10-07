«Газпром» может допустить Shell к экспорту российского СПГ – «Коммерсантъ»

Проект «Балтийского СПГ», реализуемый «Газпромом» совместно с англо-голландской Shell, может получить право на самостоятельный экспорт, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомый с переговорами партнеров источники. Договоренности были достигнуты 4 октября в ходе встречи глав компаний Алексея Миллера и Бена вана Бердена. На следующий день зампред правления «Газпрома» Александр Медведев сообщил, что стороны подписали меморандум по маркетинговой модели проекта.

Переговорная позиция «Газпрома» заключалась в том, чтобы весь сжиженный газ с завода экспортировался по агентскому соглашению с «Газпром экспортом». Shell настаивал на самостоятельных поставках за рубеж. В итоге стороны пришли к компромиссу: «Газпром» согласился на то, чтобы право на экспорт получила совместная с Shell проектная компания «Балтийского СПГ». Таким образом, в проекте «Газпрома» может повториться схема, использованная в проекте «Ямал СПГ» «Новатэка». Одна из трейдинговых структур Shell имеет право купить газ у проектной компании по долгосрочному контракту для последующей перепродажи.

Правда, по данным собеседников издания, Shell согласилась соблюдать на некоторые ограничения при маркетировании СПГ с проекта. Компания выразила готовность отказаться от поставок в те страны Европы, где они могут вступить в прямую конкуренцию с трубопроводным газом «Газпрома».

В «Газпроме» и Shell отказалась комментировать детали договоренностей.

Проект «Балтийского СПГ» предполагает строительство завода сжиженного природного газа мощностью 10 млн т в год в Усть-Луге. Запуск завода планируется на четвертый квартал 2021 года, инвестиции — $11,5 млрд. Проектная компания ООО «Газпром СПГ Санкт-Петербург» сейчас на 100% принадлежит «Газпрому».

Соглашение с Shell содержит юридически обязывающие элементы, но является лишь «частью общей договоренности по проекту», которая пока не закреплена, говорят собеседники издания. Документов, по которым Shell могла бы войти в состав акционеров проектной компании, пока нет. Они могут появиться в течение нескольких месяцев. Сейчас предполагается, что Shell получит в проекте 35%, «Газпрома» — 51%, остальное приобретут один или два новых акционера из числа будущих потребителей СПГ. В этом случае Shell будет получать около 3,5 млн т СПГ в год.

Для оформления экспортных поставок проектной компанией «Балтийского СПГ» с участием Shell придется вносить изменения в законодательство. Сейчас таким правом обладают «Газпром» и его 100-процентные «дочки», другие госкомпании, если на сжижение идет газ с шельфовых месторождений («Роснефть»), а также компании, у которых на начало 2013 г. в добычной лицензии было прописано направление газа на сжижение («Ямал СПГ»). Источники издания полагают, что проще всего было бы внести изменения в добычную лицензию, но ресурсной базой проекта будет не конкретное месторождение, а поставки из Единой системы газоснабжения (ЕСГ).

Предполагается, что весь газ для сжижения будет поставлять «Газпром», но сохранена возможность поставок собственного газа и для Shell, если компания в будущем сможет получить его в зоне ЕСГ. Компания по-прежнему обсуждает с «Газпромом» получение газовых активов в России, в том числе в зоне ЕСГ. «Газпром» заинтересован в СПГ-проектах в Азии. Однако такая сделка пока затруднена санкциями США.

«Балтийский СПГ» может также получить налоговые льготы по аналогии с проектом «Ямал СПГ» — освобождение от НДС при ввозе оборудования, обнуление налога на имущество и снижение ставки налога на прибыль. Льгот по НДПИ на газ не предполагается.