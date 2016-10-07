Total продает химподразделение Atotech за $3,2 млрд

Французская группа Total SA договорилась с британской инвестгруппой Carlyle Gropu LP о продаже химического подразделения Atotech. Сумма сделки составит $3,2 млрд, что в 11,9 раза превосходит скорректированную EBITDA Atotech по итогам 2015 г.

Продажа Atotech осуществляется в рамках плана Total реализовать непрофильные активы на $10 млрд в 2015-2017 гг. До конца года группа намерена продать наиболее старые участки на шельфе Северного моря и Африки.