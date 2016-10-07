Прокуратура выявила нарушения на липецкой фабрике Roshen

В Липецкой области прокуратура обнаружила нарушения промышленной безопасности на кондитерской фабрике Roshen. Это сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Выяснилось, что на предприятии «технологическая схема газового оборудования ГРП не соответствует фактическому расположению оборудования, на наружных участках газопроводов имеются следы коррозии, план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах не соответствует требованиям нормативных документов, на земельных участках, входящих в охранные зоны газораспределительных сетей, организовано складирование строительных материалов».

В проверке участвовали специалисты Верхне-Донского управления Ростехнадзора. Также нарушения были обнаружены на ООО «Металлургремстрой-ЖБИ», ООО «Металлургремстрой - СК», ООО «Компания» Шинторг».

В мае «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что компания президента Украины Петра Порошенко ведет переговоры со «Cлавянкой» о продаже АО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен». Холдинг Roshen это опроверг: ««Славянка» интересовалась нашей фабрикой в России еще год назад. Но сделка не состоялась».