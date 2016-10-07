Лукашенко заявил о подвижках в переговорах с Россией по газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет об определенном прогрессе в переговорах с Россией по газовому вопросу.

«В какой-то степени лед тронулся. Семашко [заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Семашко] докладывал, что есть некие новые предложения. Думаю, что президент России вмешался в этот вопрос. Нам драться из-за этого не следует. Мы люди разумные, готовы, где нужно, отступить, готовы к компромиссам. Но это нужно делать честно», - цитируют государственные СМИ Лукашенко в ходе его выступления с обращением к депутатам палаты представителей и членам совета республики Национального собрания Белоруссии пятого и шестого созывов.

Глава государства также заявил, что республика хочет равноправного сотрудничества с Россией.

«Белоруссия хочет равноправного сотрудничества с Россией, в том числе по газовому и нефтяному вопросам», - отметил Лукашенко.

Президент подчеркнул, что из-за нефтегазового спора нельзя разрушать отношения, которые сложились у Белоруссии и России на протяжении последних десятилетий, «ведь в результате может появиться брешь, которую потом будет очень сложно заделать».