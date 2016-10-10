График приватизации «Роснефти» пока не предполагает выкупа компанией своих акций – Улюкаев

График приватизации «Роснефти» пока не предполагает выкупа компанией своих акций, сообщил министр экономического развития Алексей Улюкаев в Стамбуле.

«Пока у нас в графике есть обычная процедура, никаких buyback у нас не предусмотрено. Про это ничего не знаю, есть обычный график», – сказал министр, отвечая на вопрос, звучала ли при обсуждении приватизации «Роснефти» тема возможного выкупа компанией своих акций у «Роснефтегаза». Комментировать возможность такой процедуры он не стал.

При этом Улюкаев высказал уверенность, что все доходы от продажи «Роснефти» «Роснефтегаз» перечислит в бюджет. «Да, конечно», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.