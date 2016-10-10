Белоруссия договорилась о снижении цены на российский газ – Минск

Стоимость российского газа для Белоруссии существенно уменьшится после погашения Минском задолженности за ранее поставленные объемы, сообщил вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко.

По его словам, достигнута договоренность о возврате российской стороне «определенной аккумулированной суммы», которую Москва рассматривает в качестве задолженности за поставку газа.

«Мы должны эти деньги назад вернуть. Но взамен мы получили одномоментное существенное снижение цены газа уже в этом году и другую поддержку со стороны России», – сказал Семашко, слова которого цитирует госагентство «Белта» (цитата по «Интерфаксу»). Он добавил, что стороны «обозначили траекторию снижения цены в последующие годы».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что спор с Россией «по нефтегазовым вопросам» урегулирован. Он рассказал, что Москва и Минск вышли «на подписание соответствующего документа, проблемные вопросы, по крайней мере на вчерашний день, были согласованы и сняты».

Белоруссия с начала года добивается снижения цен на российский газ со $132 до $73 за 1000 кубометров и не признает наличия долга за поставки с начала 2016 г. 12 сентября Лукашенко поручил Семашко за два дня добиться окончательной договоренности с Москвой, но ее не удавалось достичь до сих пор. В начале октября стало известно, что белорусская сторона с 11 октября в полтора раза повысит тарифы за транзит российской нефти в Европу по магистральным трубопроводам «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба».

7 октября Лукашенко заявил, что Минск ведет переговоры с Тегераном о закупках иранской нефти. Позднее он сказал, что в переговорах с Россией отмечается определенный прогресс и российская сторона сформулировала новые предложения.