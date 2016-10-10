Медведев: цена на газ для Белоруссии остается прежней

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что цена на газ для Белоруссии будет рассчитываться по существующей формуле, никаких изменений не будет.

«У меня через 25 минут разговор с премьером Белоруссии. У нас, к сожалению, за последнее время накопились проблемы во взаимоотношениях с Белоруссией в нефтегазовой сфере. Из-за неполной оплаты того газа, который поставляется Белоруссии, возник долг, который продолжает расти», - сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

Сложившуюся ситуацию с ближайшим партнером России, отметил Медведев, «нельзя назвать нормальной».

Медведев подчеркнул, что «цена на поставляемый в Белоруссию газ остается прежней, рассчитывается по существующей формуле, никакой корректировки не произведено». Он отметил, что погасить задолженность Минск должен для того, чтобы «восстановить нормальные хозяйственные отношения». «Надеюсь, это белорусские партнеры понимают и все сделают», - сказал Медведев.

Вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что Белоруссия до 20 октября погасит задолженность в размере более $300 млн за газ. «Текущие платежи, которые предусмотрены контрактом, будут производиться в полном объеме еще раньше, уже фактически на этой неделе», - добавил он.

Раннее вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко объявил, что Москва существенно уменьшит стоимость газа для Белоруссии после погашения Минском имеющейся задолженности.

Сегодня также президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что спор с Россией «по нефтегазовым вопросам» урегулирован. Он рассказал, что Москва и Минск вышли «на подписание соответствующего документа, проблемные вопросы, по крайней мере на вчерашний день, были согласованы и сняты».

Белоруссия с начала года добивается снижения цен на российский газ со $132 до $73 за 1000 кубометров и не признает наличия долга за поставки с начала 2016 г. 12 сентября Лукашенко поручил Семашко за два дня добиться окончательной договоренности с Москвой, но ее не удавалось достичь до сих пор. В начале октября стало известно, что белорусская сторона с 11 октября в полтора раза повысит тарифы за транзит российской нефти в Европу по магистральным трубопроводам «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба».

7 октября Лукашенко заявил, что Минск ведет переговоры с Тегераном о закупках иранской нефти. Позднее он сказал, что в переговорах с Россией отмечается определенный прогресс и российская сторона сформулировала новые предложения.