ВТБ подал новый иск о банкротстве сына Виктора Черномырдина

ВТБ повторно подал в суд заявление о признание банкротом Виталия Черномырдина, сына бывшего премьер-министра Виктора Черномырдина. Как сообщает «Интерфакс», иск был подан в Арбитражный суд Москвы 29 сентября и оставлен без движения до 11 ноября, так как к заявлению не был приложен требуемый законом документ «о наличии или об отсутствии у гражданина статуса индивидуального предпринимателя».

ВТБ подавал заявление о банкротстве Черномырдина 7 июня 2016 г., но 10 июня попросил суд вернуть это заявление. Тогда в пресс-службе банка объясняли, что заявление подавалось в связи с неисполнением кредитных обязательств компании «Кронимет рус», по займу которой Виталий Черномырдин был личным поручителем.

Из базы «СПАРК-Интерфакс» следует, что ООО «Кронимет рус» было ликвидировано в 2011 г. (на 70% принадлежало немецкой компании «Кронимет-ферросплавы-хандельсгезельшафт мбх»). В свою очередь, Черномырдин, по данным «СПАРКа», является руководителем и соучредителем Межрегионального фонда Черномырдина «Поддержка и развитие среднего класса», а также совладельцем ЧСКО, ООО «Гамаюн», НП «Авант», ООО «Файда» и ООО «Колосок». Последние три компании зарегистрированы в Оренбургской области. Именно там, по данным газеты «Коммерсантъ», Черномырдин баллотировался в 2011 г. в качестве самовыдвиженца на довыборах депутата Саракташского районного совета Оренбургской области, но не был избран.

Черномырдин был в разное время совладельцем ряда компаний, среди которых «Стройтрансгаз». По состоянию на 2002 г. бизнесмен был владельцем 4,3% акций компании.