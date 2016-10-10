В «Газпроме» предупредили о последствиях либерализации экспорта газа

Отмена монополии «Газпрома» на экспорт трубопроводного газа из России приведет к ухудшению ценовых условий по контрактам как на Западе, так и на Востоке, считает зампред правления «Газпрома» Валерий Голубев. «Интерфакс» ссылается на его статью в журнале «Энергетическая политика» Института энергетической стратегии и отмечает, что эти тезисы руководства «Газпрома» впервые публикуются в открытом доступе.

«При увеличении спроса на российский газ "Газпром" в рамках действующих долгосрочных контрактов может нарастить поставки в ЕС - на текущих, в том числе ценовых, контрактных условиях, - пишет Голубев. - Осуществление дополнительных поставок газа в европейские страны другими российскими поставщиками возможно лишь на менее выгодных условиях в сравнении с "Газпромом". Следствием самостоятельного выхода независимых производителей на европейский рынок станет вытеснение премиальных объемов газа "Газпрома" или снижение контрактных цен до уровня цены продажи независимых производителей газа (НПГ) и изменение других условий по требованиям контрагентов по всему портфелю контрактов "Газпрома". Ухудшение условия поставок газа НПГ в европейские страны будет обусловлено применением к новым контрактам требования о привязке цен газа к спотовым ценам, тогда как в долгосрочных контрактах "Газпрома" наряду с наличием доли спотовой составляющей сохраняется формульное ценообразование с привязкой к ценам на нефтепродукты. В обоих случаях сократится выручка от экспорта газа и поступления в бюджет».

Зампред «Газпрома» отмечает, что исключительное право компании экспортировать газ по трубопроводам «приобретает особую актуальность в настоящее время, поскольку "Газпром" ведет переговоры о поставках газа в КНР по западному маршруту». Переговоры с китайской стороной за много лет показали, что «сохранение за ПАО "Газпром" исключительного права на экспорт трубопроводного газа значительно укрепляет переговорные позиции компании и страны в целом», цитирует «Интерфакс». «В КНР сохраняется четко выстроенная система государственного управления: китайские компании получают указания о ценовых условиях покупки импортного газа от комитета по развитию и реформам», - добавляет автор статьи.

При этом он признает, что «на переговорный процесс с CNPC негативно повлияла либерализация экспорта СПГ из России, поскольку китайские партнеры для давления на "Газпром" в вопросе ценообразования использовали аргумент о возможности получения российского газа в виде СПГ».

«Таким образом, при неготовности Китая закупать газ сверх согласованных с "Газпромом" объемов появление дополнительных поставщиков российского трубопроводного газа в КНР послужит поводом для пересмотра условий уже заключенного контракта в сторону снижения цен. Предложение газа от нескольких поставщиков окажет негативное влияние на переговоры по западному маршруту, которые находятся в продвинутой стадии», - заявляет топ-менеджер «Газпрома». При этом в случае заинтересованности китайской стороны увеличить закупки газа по восточному маршруту «Газпром» готов сам нарастить поставки, заверяет Голубев.

В «Газпроме» также напоминают, что много лет ведут системную работу по оптимизации транспортных мощностей с учетом использования подземных хранилищ за рубежом.

При снижении доходности экспорта в отдельные страны, полагают в «Газпроме», НПГ могут отказаться поставлять туда газ, «что приведет к ухудшению имиджа Российской Федерации как надежного поставщика энергоресурсов».