Путин обсудил с Эрдоганом развитие «Турецкого потока»

Президент России Владимир Путин обсудил с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом строительство газопровода «Турецкий поток», стороны намерены реализовать проект. Об этом он заявил в ходе 23-го Международного энергетического конгресса.

«Только что, да и в процессе подготовки к сегодняшнему визиту мы с турецкими партнерами, с президентом Эрдоганом подробно говорим, говорили и говорим, и намерены реализовать "Турецкий поток"», - сказал он.

Он добавил, что Россия намерена активно расширять экспорт углеводородов на Восток - в Китай, Японию, Индию.

«Совместно с партнерами из других стран наращиваем энерготранспортные возможности, расширяем возможности сжиженного пригодного газа, реализуем целый ряд других крупных инфраструктурным проектов для доставки углеводородов на традиционные и новые рынки, в том числе трубопроводы "Восточная Сибирь - Тихий океан", "Сила Сибири" с соответствующими поставками будущими в Китайскую народную республику, модернизируем терминалы в морских портах на Дальнем Востоке», - сказал российский президент.