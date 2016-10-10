«Роснефть» договорилась с SOCAR Turkey Enerji о поставках нефти на будущий НПЗ в Турции

«Роснефть» договорилась с турецкой «дочкой» азербайджанской госкомпании ГНКАР - SOCAR Turkey Enerji - о возможных поставках нефти на будущий НПЗ Socar в Турции, говорится в сообщении российской компании.

Компании подписали в рамках Всемирного энергетического конгресса в Стамбуле соглашение об основных условиях поставок нефти и нефтепродуктов.

Согласно соглашению, стороны изучат потенциал сотрудничества в рамках нового НПЗ STAR, мощностью около 10 млн т, строительство которого осуществляет SOCAR Turkey Enerji. «Роснефть» будет изучать возможности поставок как нефти, так и другого сырья. Номенклатура продукции, а также объемы и сроки поставок будут определены в рамках юридически обязывающих документов, которые стороны планируют подписать в среднесрочной перспективе.

Турция является чистым импортером нефти. В 2015 г. импорт нефти увеличился на 43% к предыдущему году до 25,1 млн т за счет роста спроса со стороны НПЗ страны.