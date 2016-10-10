Fitch поместило на пересмотр рейтинги «Башнефти»

Международное рейтинговое агентство Fitch поместило на пересмотр с «развивающимся» прогнозом рейтинги «Башнефти» в связи с продажей компании «Роснефть». Об этом говорится в понедельник, 10 октября, в пресс-релизе агентства, на который ссылается «Интерфакс».

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) компании на момент начала пересмотра находился на уровне BB+, краткосрочный РДЭ - B, рейтинг по национальной шкале - AA(rus).

«Пересмотр рейтинга отражает неопределенность относительно кредитного профиля "Башнефти" после сделки. Пока не ясно, сохранит ли "Башнефть" операционную независимость, а также насколько изменятся инвестиционная, дивидендная и финансовая политики», - отмечают эксперты агентства.

Решение по рейтингу будет зависеть от собственной кредитоспособности компании, кредитного профиля «Роснефти», а также от оценки правовых, операционных и стратегических связей между «Башнефтью» и ее новой материнской компанией.

На прошлой неделе на сайте правительства была опубликована директива госпредставителям в совете директоров «Роснефти» проголосовать за приобретение контрольного пакета «Башнефти».

В понедельник премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о продаже акций «Башнефти» за 329 млрд 690 млн руб. до 14 октября.