Россия готова применить межбюджетную компенсацию при поставках газа в Белоруссию

Россия выразила готовность применить механизм межбюджетной компенсации при поставках газа в Белоруссию. Об этом говорится в сообщении Совета министров Белоруссии по итогам состоявшегося телефонного разговора глав правительств Белоруссии и России Андрея Кобякова и Дмитрия Медведева.

«Российской стороной подтверждена готовность применения механизма межбюджетной компенсации, средства от которой будут использованы белорусской стороной, прежде всего, для снижения цены на газ для национальных потребителей», - отметили в белорусском правительстве.

По данным пресс-службы, объем перечисляемых в рамках межбюджетной компенсации средств «позволит обеспечить выход на траекторию последовательного сближения цены на природный газ для белорусских и российских потребителей, с тем чтобы к 1 июля 2019 г. обеспечить равные условия по цене на газ для производителей энергии, а к 1 января 2025 г. - для всех остальных потребителей газа».