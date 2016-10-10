«Роснефть» учтет интересы акционеров при решении о выкупе своих акций из госпакета – Сечин

«Роснефть» будет руководствоваться интересами акционеров в случае принятия решения о выкупе своих акций из приватизируемого пакета, сообщил исполнительный директор компании Игорь Сечин.

Он не стал сообщать, сколько своих акций компания может выкупить. «Мы будем принимать решение, отвечающее интересам наших акционеров», - приводит его слова ТАСС.

Как сообщил ранее в понедельник министр экономического развития Алексей Улюкаев, график приватизации «Роснефти» пока не предполагает выкупа компанией своих акций: «Пока у нас в графике есть обычная процедура, никаких buyback у нас не предусмотрено».

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил обеспечить приватизацию 19,5% акций «Роснефти» до конца текущего года. Он подчеркнул, что продажа 19,5% акций «Роснефти» проводится для «исполнения решений по пополнению бюджета Российской Федерации, которое мы предполагали на этот год».

О том, что в правительстве обсуждается вариант приватизации пакета «Роснефти», при котором «Роснефть» может сама выкупить у государства собственные акции, «Ведомости» узнали в прошлый вторник. «Бюджету нужны деньги уже сейчас, а быстро найти инвестора на такой пакет не получится – китайцы осторожничают, оглядываются на США, индусы только купили большие нефтяные активы, их надо переваривать, а европейские инвесторы не купят. У самой же «Роснефти» деньги есть ($20 млрд на счетах – аванс от китайцев и выручка от продажи активов), плюс они могут привлечь деньги на рынке», – объяснил источник «Ведомостей». По его словам, при этой схеме бюджет получит от «Роснефти» сразу все 700 млрд руб., а потом «Роснефть» уже в спокойном режиме может распродавать этот пакет и заработать на этом.