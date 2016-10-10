Чилингаров вышел из совета директоров «Транснефти»

Специальный представитель президента России по международному сотрудничеству в Арктике Артур Чилингаров вышел из совета директоров «Транснефти» в связи с избранием депутатом в Госдуму, передает «Интерфакс».

Чилингаров был избран в совет директоров компании 30 июня единственным акционером - владельцем голосующих акций.

Государство владеет 100% голосующих акций "Транснефти" (78,1% уставного капитала), 21,9% акций компании принадлежит частным инвесторам.