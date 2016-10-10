Президент «Башнефти» обратился к сотрудникам в связи с приватизацией компании

В прошлую пятницу сотрудники «Башнефти» получили письмо президента компании Александра Корсика, рассказали «Ведомостям» два работника госкомпании.

«Уходящая неделя, переполненная публикациями о перспективах приватизации компании, выдалась эмоционально непростой. Хорошо понимаю ваши чувства и переживания, - говорится в обращении Корсика. - Повторю то, что говорил не раз: нашу команду всегда отличала способность работать и добиваться высоких результатов в самых непростых внешних условиях».

Корсик повторил, что приватизация - вопрос основного акционера компании, и попросил коллег сосредоточиться на работе: «Повлиять на этот процесс [приватизацию] мы не можем. На что мы точно можем и должны влиять при любых обстоятельствах - это работа компании. Наши планы и задачи остаются неизменными. Давайте, как обычно, сосредоточимся на их выполнении. Кстати, нам за это платят деньги».

Президент «Башнефти» пожелал коллегам хороших выходных. «Набирайтесь сил, работы у нас впереди еще много», - заключил он.

Корсик в понедельник отказался от любых комментариев. Так же поступил представитель «Башнефти».

В понедельник премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что подписал распоряжение о продаже 50,075% акций «Башнефти» государственной «Роснефти» (государство владеет ею через «Роснефтегаз»). Продажа госпакета «Башнефти» проходит без конкурса. Цена сделки 329,69 млрд руб. Оплата должна быть проведена до 14 октября, сказал Медведев.

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