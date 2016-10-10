Анонс «Ведомостей» на 10 октября 2016 года

В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

люди стали покупать на 30-40% меньше игрушек,рассказал в интервью гендиректор «Детского мира» Владимир Чирахов;

для рынка коммерческой техники 2016 год стал переломным (приложение «Коммерческий транспорт»);

работодатели меняют требования к кандидатам в кризис: минусом стала работа в других отраслях, плюсом - умение спорить.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: гендиректор «Русских машин» Манфред Айбек рассказал, зачем группа ГАЗ поехала на Ганноверскую выставку и как намерена сохранить лидерство на российском рынке (приложение «Коммерческий транспорт»)

и статью на полосе «Комментарии»: те, кто не пошел на последние выборы, верят Путину и в основном поддерживают политический курс страны.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».